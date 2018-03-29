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Бастрыкин встретится с близкими погибших в Кемерово
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Бастрыкин встретится с родственниками погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава СК РФ Александр Бастрыкин планирует в субботу 31 марта прибыть в Кемерово, где встретится с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости в четверг полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович сюда прилетает в субботу. Состоится встреча с родственниками", — сказал полпред.
Меняйло сообщил, что в настоящее время следователи продолжают работу по детальному осмотру места происшествия. Эту работу, по его словам, планируется закончить "в кратчайший срок".
"Все экспертизы, которые было необходимо назначить, назначены. Когда будут результаты, соответствующая информация будет доведена. В том числе генетическая экспертиза, это самое гласное сейчас, чтобы родственникам выдать останки погибших. Но это две-три недели, ускорить процесс сложно. Идет опрос свидетелей, изучаются изъятые ранее материалы, документы. Там очень большой объем материалов. Если будет возможность в ходе следствия дать какую-либо информацию, она будет дана", — сказал полпред.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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