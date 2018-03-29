Бастрыкин встретится с близкими погибших в Кемерово

Бастрыкин встретится с родственниками погибших при пожаре в Кемерово

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович сюда прилетает в субботу. Состоится встреча с родственниками", — сказал полпред.

Меняйло сообщил, что в настоящее время следователи продолжают работу по детальному осмотру места происшествия. Эту работу, по его словам, планируется закончить "в кратчайший срок".

"Все экспертизы, которые было необходимо назначить, назначены. Когда будут результаты, соответствующая информация будет доведена. В том числе генетическая экспертиза, это самое гласное сейчас, чтобы родственникам выдать останки погибших. Но это две-три недели, ускорить процесс сложно. Идет опрос свидетелей, изучаются изъятые ранее материалы, документы. Там очень большой объем материалов. Если будет возможность в ходе следствия дать какую-либо информацию, она будет дана", — сказал полпред.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.