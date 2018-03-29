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Занятия в школе у «Зимней вишни» начнутся в понедельник
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Занятия в школе около «Зимней вишни» начнутся на следующей неделе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Занятия в средней школе №7, в которой располагается штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, планируется начать уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости в четверг полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Сейчас определяемся, что надо начинать занятия в школе. Вероятно, со среды будут начаты занятия, но до этого надо все привести в порядок, провести дезинфекцию, чтобы сюда могли войти дети. Штаб, вероятно, будет в другом месте", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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