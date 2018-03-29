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Родственникам погибших в Кемерово показали видеозаписи
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Родственникам погибших при пожаре в Кемерово показали видеозаписи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родственникам погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово действительно показали видеозаписи начала пожара, сообщил РИА Новости в четверг полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Ранее в четверг житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли жена, сестра и трое детей, рассказал в видеообращении, что посмотрев запись с камер наблюдения, он увидел, что двери в кинозал были открыты, во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре дым стал слишком густым и некий мужчина решил запереть дверь изнутри и дожидаться спасателей.
"Желающим родственникам погибших и пострадавших вчера были показаны видеозаписи того, что касается начала пожара. Я деталей сказать не могу, потому что это должно делать следствие", — сказал полпред.
Он отметил, что информация о ходе следствия будет доводиться до родственников и общественности "по мере возможности ее доведения".
"Мы договорились с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, что со вчерашнего дня старший следственной группы, который находится здесь, дает соответствующую информацию о ходе следствия", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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