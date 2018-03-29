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В Госдуме предложили наказывать силовиков за побои
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В Госдуме предложили наказывать силовиков за побои на общих основаниях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект закона о привлечении представителей силовых ведомств к административной ответственности на общих основаниях за побои внесен в Госдуму депутатами Борисом Пайкиным (ЕР) и Вадимом Деньгиным (ЛДПР), следует из электронной базы данных.
Авторы проекта отмечают, что сейчас военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, а также сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, работники органов внутренних дел, войск нацгвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов несут только дисциплинарную ответственность.
"Указанный законопроект предусматривает возможность привлечения лиц, указанных в части 1 ст. 2.5 КоАП РФ, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, к административной ответственности на общих основаниях", — говорится в документе.
Законодатели отмечают, что проект устранит законодательный пробел и обеспечит соблюдение принципа равенства всех без исключения лиц, совершивших преступление, перед законом.
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