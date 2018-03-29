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В Кемерово снесут сгоревшее здание «Зимней вишни»
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В Кемерово снесут сгоревшее здание «Зимней вишни» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экспертиза здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово завершена; оно признано аварийным и пойдет под снос, сообщил в четверг РИА Новости полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Экспертиза здания проведена. Здание признано аварийным и под снос. Его надо оградить, принять под охрану. Решение на КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям) по его сносу принято. Теперь надо отработать технологии сноса и нужно время на то, чтобы следователи закончили работу", — сказал полпред, добавив, что аварийное здание еще не передано в ведение властей Кемерово.
Он отметил, что следователи СК в среду и четверг активно работали по осмотру места происшествия.
"Думаю, что они в кратчайший срок закончат. С нашей стороны главное — доведение до родственников информации о ходе следствия в режиме онлайн, чтобы люди знали и не было попытки использовать их горе", — сказал Меняйло.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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