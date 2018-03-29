Ещё
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кудрин рассказал, когда в России могут повысить пенсионный возраст 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что повысить пенсионный возраст в России придется в течение 10-16 лет. Такое заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"До этого года темп роста ВВП в России был на недостаточном уровне — около 1,5% против 3,5% принятых мировыми стандартами, — отметил Кудрин. — Только при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно".
Тем не менее, по его словам, сегодняшний рост ВВП не говорит об ухудшении ситуации: "Это стагнация — не устраивающий Россию рост".
"Вот почему в Послании президента было сказано, что нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. И обнародованы новые планы: Россия должна перейти к новому уровню экономического развития, и стать развитой страной в ближайшие шесть лет. Это очень сложная задача", — подытожил экс-министр.
"Дело в том, что количество работающего населения ежегодно уменьшается на 0,5-1 миллиона человек, а количество пенсионеров растет. Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии", — сказал Кудрин.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил о возможном повышении пенсионного возраста.
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Глава государства назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.
РИА Новости: последние новости
МЧС не видит предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамске Москвичей предупредили о резком похолодании Родственникам погибших при пожаре в Кемерово показали видеозаписи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Волоколамске введут режим ЧС48
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара59
Российские радары не заметили израильских истребителей738
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов420
Трамп заявил о скором уходе из Сирии29
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение