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После ЧП в Кемерове в кинотеатрах проходят проверки
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После трагедии в Кемерове в кинотеатрах по всей стране проходят внеплановые проверки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проверки пожарной безопасности кинотеатров проходят по всей стране после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, нарушений пока не выявлено, сообщили ТАСС представители крупнейших сетей кинотеатров.
В частности, внеочередные проверки противопожарной системы проходят в объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк". "Они [проверки пожарной безопасности] уже проходят", — сказала директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям киносети Александра Артамонова. Она уточнила, что проверки проводятся "без закрытия кинотеатров, в нерабочее время с участием представителей МЧС и представителей торговых центров", и добавила, что они будут продолжаться, "пока не будут проверены все кинотеатры".
В пресс-службе "Москино" рассказали о внеочередных проверках всех 13 кинотеатров сети 27 и 28 марта. "У нас проходят регулярные проверки и ежемесячный инструктаж персонала кинотеатра и сотрудников ЧОП, но в связи с событиями у нас два дня [идут внеплановые проверки]", — отметили в пресс-службе, добавив, что по их итогам "все функционирует и все работает". В киносети уточнили, что проведен внеплановый инструктаж и проверка помещений всех кинотеатров.
В пресс-службе "Москино" отметили, что у них отсутствует практика по закрытию эвакуационных дверей выхода. "С внешней стороны аварийные двери закрываются только на ночь, когда заканчивается работа кинотеатра, в остальное время…эта дверь открыта", — сообщили в "Москино", добавив, что технически дверь сконструирована таким образом, чтобы ее легко можно было открыть нажатием и "в случае аварийной ситуации человек мог быстро покинуть помещение". В пресс-службе уточнили, что в зрительных залах кинотеатров находится по четыре аварийных двери.
Сеть кинотеатров "КАРО" проводит проверки систем пожарной безопасности уже второй день подряд "согласно распоряжению прокуратуры", рассказали ТАСС в пресс-службе. "Кинотеатры работают в штатном режиме, проверки касаются соблюдения мер противопожарной безопасности и на кинопоказ не влияют", — уточнили в киносети.
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