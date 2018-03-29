Идея Жириновского отменить разводы не пройдет в ГД

Озвученное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским предложение разрешить заключать второй брак без расторжения первого не пройдет в Госдуме, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко (ЕР).
Ранее сообщалось, что Жириновский в ходе встречи депутатов от ЛДПР и руководства Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым призвал отменить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого.
"Для нашей страны сегодня сиюминутное принятие этого закона — непроходное. Это ломать нужно очень серьезно ментальные и общественные отношения… Он не пройдет в Думе, потому что принимать его людям с уже состоявшимися жизненными принципами. Но в перспективе, учитывая, что есть опыт многих стран, такого рода вещи я не исключаю, но не для России", — сказал Онищенко РИА Новости.