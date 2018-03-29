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Каким будет апрель на Ставрополье?
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Каким будет апрель на Ставрополье? 

АиФ Ставрополье 56 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
«По нашим прогнозам, этот весенний месяц будет таким, каким он обычно бывает в Ставропольском крае, — говорит синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьёва. — То есть столбики термометров поднимутся на несколько градусов, и станет теплее, чем в марте.
Предположительная средняя температура днём — 10-15 градусов, в отдельные дни — плюс 18, ночью — 2-7 градусов тепла. Впрочем, возможны и ночные заморозки. К примеру, первого апреля ночью прогнозируем минус один. В апреле возможны частые дожди. Могут быть и неприятные сюрпризы. К примеру, снег».
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