Каким будет апрель на Ставрополье?

«По нашим прогнозам, этот весенний месяц будет таким, каким он обычно бывает в Ставропольском крае , — говорит синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьёва . — То есть столбики термометров поднимутся на несколько градусов, и станет теплее, чем в марте.

Предположительная средняя температура днём — 10-15 градусов, в отдельные дни — плюс 18, ночью — 2-7 градусов тепла. Впрочем, возможны и ночные заморозки. К примеру, первого апреля ночью прогнозируем минус один. В апреле возможны частые дожди. Могут быть и неприятные сюрпризы. К примеру, снег».