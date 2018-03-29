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На выходных в регионах Центральной России ожидается существенное потепление
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На выходных в регионах Центральной России ожидается существенное потепление 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Существенное потепление до плюс 5-7 градусов ожидается в предстоящие выходные — 31 марта — 1 апреля — в регионах Центральной России. Также возможен небольшой дождь, сообщил в четверг ТАСС глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Уже в субботу [31 марта] будут приятные для слуха 5 градусов выше нуля, в воскресенье [1 апреля] уже даже ночные температуры будут около нулевых отметок, а днем будет до 7 градусов [тепла]", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в воскресенье пойдет первый дождь. По словам Вильфанда, 2 апреля станет еще теплее — столбик термометра покажет местами до плюс 10 градусов.
Он отметил, что потепление не будет монотонным, но и 15-градусных морозов больше не ожидают. Последняя морозная ночь ожидается с 29 на 30 марта.
Глава метеорологической службы добавил, что таяние снега в Центральной России ожидается на открытых участках не ранее середины апреля, а в лесах — не ранее 25 апреля.
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