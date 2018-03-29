На выходных в регионах Центральной России ожидается существенное потепление

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Существенное потепление до плюс 5-7 градусов ожидается в предстоящие выходные — 31 марта — 1 апреля — в регионах Центральной России . Также возможен небольшой дождь, сообщил в четверг ТАСС глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

"Уже в субботу [31 марта] будут приятные для слуха 5 градусов выше нуля, в воскресенье [1 апреля] уже даже ночные температуры будут около нулевых отметок, а днем будет до 7 градусов [тепла]", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в воскресенье пойдет первый дождь. По словам Вильфанда, 2 апреля станет еще теплее — столбик термометра покажет местами до плюс 10 градусов.

Он отметил, что потепление не будет монотонным, но и 15-градусных морозов больше не ожидают. Последняя морозная ночь ожидается с 29 на 30 марта.

Глава метеорологической службы добавил, что таяние снега в Центральной России ожидается на открытых участках не ранее середины апреля, а в лесах — не ранее 25 апреля.