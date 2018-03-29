Тулеев и его заместители перевели деньги в фонд помощи

Тулеев и его заместители перевели однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщила в среду пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Кроме средств, поступивших для оказания целевой единоразовой материальной помощи семьям погибших, на расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет пресс-служба администрации Кемеровской области, шахтеры Кузбасса и других регионов России поддержали акцию по сбору средств семьям погибших и пострадавшим на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Горняки также собирают средства для пострадавших и семей жертв пожара на благотворительный счет, открытый администрацией региона.

Всего на сегодняшний день на благотворительный счет поступило 24,3 млн рублей.