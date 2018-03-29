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Тулеев и его заместители перевели деньги в фонд помощи
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Тулеев и его заместители перевели однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщила в среду пресс-служба администрации Кемеровской области.
"Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Кроме средств, поступивших для оказания целевой единоразовой материальной помощи семьям погибших, на расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняет пресс-служба администрации Кемеровской области, шахтеры Кузбасса и других регионов России поддержали акцию по сбору средств семьям погибших и пострадавшим на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Горняки также собирают средства для пострадавших и семей жертв пожара на благотворительный счет, открытый администрацией региона.
Всего на сегодняшний день на благотворительный счет поступило 24,3 млн рублей.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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