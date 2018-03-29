Володин высказался о виновных в трагедии в Кемерово

Володин призвал не торопиться с выводами о виновниках трагедии в Кемерово

Вячеслав Володин. Торопиться с выводами о виновниках трагедии в Кемерово и требованиями отставок не стоит, необходимо дождаться итогов расследования, заявил спикер Госдумы "Неправильно, когда вопрос отставок звучит под воздействием эмоций, все-таки нужно исходить из того, что если есть вина, должно быть наказание: и отставки, и более серьезные наказания, например, лишение свободы, а если вины нет, назначать виновных неправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться. Должна быть абсолютная открытость и доверие к итогам этих разбирательств", — сказал Володин журналистам в четверг. "Давайте мы тоже с вами сейчас подождем итогов расследования. И дальше мы сможем оценить решения, которые принимались на местном, на региональном уровне. Потом уже будем делать выводы", — заключил он. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. В минувшую среду в России был объявлен общенациональный день траура. Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово