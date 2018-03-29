Путин подписал указ о госнаградах для школьников

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами двух школьников из Иркутской и Оренбургской областей, спасших тонущих детей.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, медалью "За спасение погибавших" награжден ученик средней общеобразовательной школы №1 Иркутской области Радион Терехов.
Как сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Иркутской области, летом 2017 года старшеклассник Радион увидел двух тонущих в реке ребят. Сначала он вытащил на берег одного, а затем поплыл за вторым, который уже ушел на дно. Вытащив ребенка на берег, старшеклассник начал реанимационные действия и спас ребенка.
Еще одним награжденным госнаградой стал ученик Беляевской средней школы Оренбургской области Виктор Брагин.
Как сообщает сайт МЧС по Оренбургской области, 28 июня 2017 года 13-летний Виктор Брагин вместе с друзьями, среди которых был ученик 2 класса Беляевской школы Константин Кабанов, пришли купаться на берег реки Урал. В какой-то момент подросток увидел, что 7-летний Костя начал тонуть. Не раздумывая он бросился на помощь. Дети оказались на середине реки, и Виктору пришлось проявить не только мужество и самоотверженность, но силу и сноровку, чтобы помочь пострадавшему выбраться на берег.