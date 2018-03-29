Путин подписал указ о госнаградах для школьников, спасших тонущих детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами двух школьников из Иркутской и Оренбургской областей, спасших тонущих детей.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, медалью "За спасение погибавших" награжден ученик средней общеобразовательной школы №1 Иркутской области Радион Терехов.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Иркутской области, летом 2017 года старшеклассник Радион увидел двух тонущих в реке ребят. Сначала он вытащил на берег одного, а затем поплыл за вторым, который уже ушел на дно. Вытащив ребенка на берег, старшеклассник начал реанимационные действия и спас ребенка.

Еще одним награжденным госнаградой стал ученик Беляевской средней школы Оренбургской области Виктор Брагин.