Мессенджеры обязали предоставить ключи шифрования

"Организаторы распространения информации" (такие как Telegram) обязаны предоставлять ФСБ РФ ключи шифрования "в возможно короткий срок, но не более 10 дней", следует из приказа спецслужбы.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, вносит изменения в пункт приказа, который раньше звучал так:
"Организатор распространения информации в сети "Интернет" осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения".
Новый приказ добавляет в пункт следующее: "В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".