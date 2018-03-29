Работникам сгоревшего в Кемерово ТЦ найдут работу

Власти помогут с трудоустройством работникам сгоревшего в Кемерово ТЦ

Почти 500 человек были трудоустроены в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово , областная служба занятости поможет им найти новую работу, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте труда и занятости населения.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В среду в России был объявлен общенациональный день траура.

"До пожара в торговом центре находились порядка 130 организаций различной формы собственности и трудились почти 500 человек. С этими гражданами в службе занятости будут работать в приоритетном порядке и индивидуально", — сказал собеседник.

По его словам, всех работников сгоревшего торгового центра, обратившихся к специалистам службы занятости, поставят на учёт, всем им окажут содействие в трудоустройстве: помогут подобрать подходящие варианты работы, предложат услуги по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и другим направлениям.

Как пояснили в департаменте, обращаться можно в центр занятости населения Кемерово (Ленина, 109-в) или в единый центр социальных консультаций, созданный при оперативном штабе в школе №7 (Пролетарская, 10).

По информации ведомства, сейчас в банке данных Кемеровского центра занятости около 7 тысяч вакансий, из них около 800 — в сферах торговли и общественного питания. Всего по области в центры занятости населения заявлены 26 тысяч вакансий.