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Россиянам понравилась идея о предупреждениях вместо наказаний
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Россиянам понравилась идея о предупреждениях вместо наказаний 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (56 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что предупреждение может стать эффективной мерой, так как «лучше сначала предупредить, а потом уже штрафовать».
Респондентам задали такой вопрос: «Предупреждение может стать эффективным видом наказания?». 29 процентов опрошенных ответили «нет». По их мнению, предупреждений «никто не испугается».
Еще 15 процентов респондентов признали, что предупреждения могут быть эффективными, но «только в части случаев».
Всего в опросе приняли участие 7213 человек.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников предложил внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новый вид наказания за нарушения земельного законодательства — предупреждение.
В проекте закона отмечается, что доля граждан среди общего числа лиц, совершавших такие нарушения, за девять месяцев 2017-го составила 89 процентов. При этом для малых и средних предпринимателей наказание в виде штрафа может быть заменено на предупреждение. Таким образом, физлица оказывались в «неравном, более ущемленном положении».
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