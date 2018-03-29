Россиянам понравилась идея о предупреждениях вместо наказаний

Большинство россиян (56 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что предупреждение может стать эффективной мерой, так как «лучше сначала предупредить, а потом уже штрафовать».

Респондентам задали такой вопрос: «Предупреждение может стать эффективным видом наказания?». 29 процентов опрошенных ответили «нет». По их мнению, предупреждений «никто не испугается».

Еще 15 процентов респондентов признали, что предупреждения могут быть эффективными, но «только в части случаев».

Всего в опросе приняли участие 7213 человек.

В проекте закона отмечается, что доля граждан среди общего числа лиц, совершавших такие нарушения, за девять месяцев 2017-го составила 89 процентов. При этом для малых и средних предпринимателей наказание в виде штрафа может быть заменено на предупреждение. Таким образом, физлица оказывались в «неравном, более ущемленном положении».