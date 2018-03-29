Штормовой ветер ожидается в Чечне

Штормовой ветер до 30 м/с ожидается в Чечне

Усиление ветра до 30 м/с ожидается в предгорных районах Чеченской Республики в четверг, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие один — три часа и до конца суток 29 марта, ночью и утром 30 марта в предгорных районах Чеченской Республики ожидается очень сильный ветер до 30 м/с. Существует вероятность возникновения ЧП не выше муниципального уровня. Возможны повреждения линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Водителям лучше не парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а пешеходам стоит обходить шаткие строения", — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в готовности к реагированию на возможные ЧП.