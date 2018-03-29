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Штормовой ветер ожидается в Чечне
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Штормовой ветер до 30 м/с ожидается в Чечне 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Усиление ветра до 30 м/с ожидается в предгорных районах Чеченской Республики в четверг, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В ближайшие один — три часа и до конца суток 29 марта, ночью и утром 30 марта в предгорных районах Чеченской Республики ожидается очень сильный ветер до 30 м/с. Существует вероятность возникновения ЧП не выше муниципального уровня. Возможны повреждения линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Водителям лучше не парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а пешеходам стоит обходить шаткие строения", — отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в готовности к реагированию на возможные ЧП.
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