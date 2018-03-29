Правила целевого обучения в вузах предложили изменить

Правила целевого обучения в вузах предлагают изменить

Перечень специальностей и квоты на целевое обучение в вузах будет определять Правительство. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам замминистра образования и науки Павла Зеньковича, предлагается внести в закон об образовании изменения, направленные на совершенствование целевого обучения. В соответствии с программами целевого обучения, за счёт бюджетных средств студенты ещё в вузах готовятся к определённой трудовой деятельности.

«Мониторинг Минобрнауки показал, что обязательства заказчика целевого обучения студента не всегда выполняются», — сказал Павел Зенькович . Более 51 процента договоров не содержат мер поддержки студентов, а 62 процента договоров не предусматривают обязательного трудоустройства выпускников. В результате регионы, направившие на обучение «целевиков», не получают специалистов, на которых рассчитывали.

Законопроект предлагает для повышения эффективности целевой подготовки кадров изменить критерии такого обучения. Сейчас квоты «целевиков» определяют сами вузы. Согласно законопроекту, перечень специальностей и направлений для подготовки, а также квоты устанавливаются Правительством, органами госвласти региона и муниципалитета, в зависимости от того, кто финансирует бюджетные места в вузах.

Таким образом, можно учесть состояние рынка труда и потребность региона в определённых специалистах. В соответствии с законопроектом, человек, закончивший вуз по квоте, должен будет не менее трёх лет отработать на предприятии.

Если предприятие отказывается от специалиста, оно должно будет выплатить выпускнику компенсацию в размере трёх зарплат, на которые мог рассчитывать «целевик». Если же гражданин сам не идёт на работу, он должен будет вернуть заказчику расходы на обучение.