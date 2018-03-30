В последний день марта температура в Башкирии опустится до -25 градусов

Спасатели рассказали о переменчивой погоде, которая ожидает жителей Башкирии 31 марта.

Ночью в северных районах республики ожидается мороз до -20… -25 градусов, на юге будет гораздо теплее — около -10… -15 °С. Днем ртутный столбик поползет вверх, на севере потеплеет до -5 градусов, на юге температура прогнозируется в районе 0 °С. В горных районах республики можно ожидать потепления до +3 градусов.

— На отдельных участках дорог ночью и утром возможна дымка, видимость ухудшится до 2-4 километров, — сообщили в республиканском МЧС