В последний день марта температура в Башкирии опустится до -25 градусов 

Спасатели рассказали о переменчивой погоде, которая ожидает жителей Башкирии 31 марта.
Ночью в северных районах республики ожидается мороз до -20… -25 градусов, на юге будет гораздо теплее — около -10… -15 °С. Днем ртутный столбик поползет вверх, на севере потеплеет до -5 градусов, на юге температура прогнозируется в районе 0 °С. В горных районах республики можно ожидать потепления до +3 градусов.
— На отдельных участках дорог ночью и утром возможна дымка, видимость ухудшится до 2-4 километров, — сообщили в республиканском МЧС.
Утром и вечером в Уфе небо затянут тучи, но днем ожидается солнечная погода. С появлением солнца, воздух начнет прогреваться до -1 °С, а утром и вечером градусник покажет -7… -9 градусов. Осадков не ожидается, но сервис «Gismeteo» информирует, что порывы ветра усилятся до 5-11 метров в секунду.