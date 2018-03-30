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Потепление придёт в Воронежскую область в выходные
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Потепление придёт в Воронежскую область в выходные 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Минусовой температуры до осени в регионе быть уже не должно. Потепление придёт в Воронежскую область в эти выходные, а 31 марта станет последним до осени днём, когда столбики термометра опустятся ниже 0 градусов. Однако со снегом прощаться область не спешит: его ещё увидят жители региона как в выходные, так и на первой апрельской рабочей неделе. В субботу, 31 марта, в Воронеже облачно с прояснениями, временами осадки — ночью в виде снега, днём — дождя. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла. В районах области ночью умеренные, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололёд и налипание мокрого снега. Днём небольшие, в отдельных районах умеренные осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 7-12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью до -5 градусов, на востоке области — до -9, днем от +2 до +7. В воскресенье, 1 апреля, в Воронеже облачно с прояснениями ночью от -3 до -1 градуса, днём до +8 градусов тепла. Временами дождь. В районах области ночью повсеместно небольшие осадки, днём местами небольшой дождь. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днём с порывами до 17 м/с. Ночью от 0 до +5, на востоке региона — до -2, днём от +3 до +8 градусов тепла, при прояснении воздух прогреется до +13. Екатерина Трещикова
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