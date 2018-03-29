Остров Боракай закроют для туристов из-за экологических проблем

Всемирно известный филлипинский остров Боракай с 26 апреля закроют на полгода для решения экологических проблем, но туристы уже начали отменять бронирования, сообщает Inquirer.net.

С 1 по 27 марта остров принял более 140 тысяч туристов, что соответствует показателю за этот же период прошлого года, но из-за участившихся случаев отмены бронирований ожидается падение количества посещений.

В первую очередь, отказываются от визитов на остров бизнес-путешественники, планирующие проводить на Боракае конференции и семинары.

Департаменты окружающей среды и природных ресурсов, туризма и внутренних дел планируют за время, пока посещение острова будет запрещено для туристов, снести незаконные постройки, отремонтировать системы дренажа и канализации и предпринять другие меры по восстановлению инфраструктуры.

В 2018 году пляж острова вошел в ТОП-25 по версии сервиса для путешественников TripAdvisor.