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Боракай закроют для туристов из-за экологических проблем
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Остров Боракай закроют для туристов из-за экологических проблем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всемирно известный филлипинский остров Боракай с 26 апреля закроют на полгода для решения экологических проблем, но туристы уже начали отменять бронирования, сообщает Inquirer.net.
С 1 по 27 марта остров принял более 140 тысяч туристов, что соответствует показателю за этот же период прошлого года, но из-за участившихся случаев отмены бронирований ожидается падение количества посещений.
В первую очередь, отказываются от визитов на остров бизнес-путешественники, планирующие проводить на Боракае конференции и семинары.
Департаменты окружающей среды и природных ресурсов, туризма и внутренних дел планируют за время, пока посещение острова будет запрещено для туристов, снести незаконные постройки, отремонтировать системы дренажа и канализации и предпринять другие меры по восстановлению инфраструктуры.
В 2018 году пляж острова вошел в ТОП-25 по версии сервиса для путешественников TripAdvisor.
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