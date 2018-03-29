Жириновский призвал отменить алименты и разводы

"Отменить алименты. Деньги может выплачивать государство, а алименты часто становятся причиной тяжелых конфликтов между бывшими супругами, это мешает создать им новые семьи. От алиментов больше вреда, чем пользы", — приводятся слова Жириновского.

Он также отметил, что отсутствие разводов положительно скажется на психологическом климате и позволит сохранить права и статус членов прежней семьи.