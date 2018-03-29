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Жириновский призвал отменить алименты и разводы
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Жириновский призвал отменить алименты и разводы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи депутатов от ЛДПР и руководства Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым в среду призвал отметить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.
"Отменить алименты. Деньги может выплачивать государство, а алименты часто становятся причиной тяжелых конфликтов между бывшими супругами, это мешает создать им новые семьи. От алиментов больше вреда, чем пользы", — приводятся слова Жириновского.
Он также отметил, что отсутствие разводов положительно скажется на психологическом климате и позволит сохранить права и статус членов прежней семьи.
"Дать право регистрировать повторный брак без расторжения первого. Речь не о многоженстве. Жить только раздельно. Но это позволит сохранить права и статус членов прежней семьи. Отсутствие разводов улучшит психологический климат", — заявил лидер ЛДПР, которого цитирует пресс-служба партии.
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