Мусорные полигоны оздоровят с помощью Уголовного кодекса

Сегодня за нарушения в сфере экологии наказывают в основном административными штрафами, которые не особо страшны тем, кто наживает на незаконном обращении с мусором миллиарды. Но в случаях, когда из-за мусора страдают люди, живущие рядом с предприятиями или полигонами, загрязняющими окружающую среду, виновных следует привлекать к уголовной ответственности, считают законодатели. Чтобы такая норма заработала, депутаты планируют доработать статью 247 Уголовного кодекса — это даст возможность следственным органам привлекать нарушителей к ответственности.

«В день к нам поступает по 40 обращений о сложных ситуациях из-за свалок. Причём со всей страны, а не из отдельных регионов. Это стало проблемой номер один», — рассказал глава Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов на заседании комитета 28 марта.

Недавно жалобы поступили из подмосковного Клина. Там происходит то же, что и в Волоколамске , — выбросы свалочного газа на расположенных рядом с городами полигонами твёрдых бытовых отходов (ТБО), сообщил первый зампредседателя комитета Николай Валуев

Полигоны и свалки промышленных отходов опасны не только такими выбросами, но и тем, что токсичные вещества попадают в почву и подземные воды. Поэтому за правонарушения такого рода должна наступать уголовная ответственность.

Потолок санкций по соответствующей 247-й статьи УК — восемь лет лишения свободы. Но наказание следует только в тех случаях, когда преступление повлекло смерть человека или массовые заболевания. Если же обращение с опасными отходами создаёт лишь «угрозу причинения существенного вреда» здоровью человека или окружающей среде, то за это полагается штраф до двухсот тысяч рублей, а в качестве максимального наказания — лишение свободы до двух лет.

России Владимир Макаров. По этой статье в основном привлекают к суду юрлиц. Например, в прошлом году компанию, которая выбрасывала отходы от получения жидкой руды, оштрафовали на 150 тысяч рублей и обязали выплатить ущерб людям, у которых из-за этого погиб скот, рассказал первый замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета

В день к нам поступает по 40 обращений о сложных ситуациях из-за свалок. Это стало проблемой номер один. Правда, до суда доходят единицы таких дел. В 2015 году в следственных органах находились на рассмотрении 90 дел, а в суд отправились только пять. В 2016 году такая же ситуация — из 111 дел направили в суд 14. Это означает, что соответствующая статья УК не работает, считает Владимир Бурматов. Основная причина, по его мнению, в том, что крайне сложно доказать причинно-следственную связь, что вред здоровью нанесён именно нарушениями в обращении с отходами. К тому же в законодательстве вообще отсутствует понятие «существенного вреда», и не понятно, в какой момент экологические нарушения должны считаться уголовным преступлением.

«И если есть проблема в доказательной базе, надо решать её», — подчеркнул депутат.

По мнению начальника управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Натальи Соколовой, чтобы реально привлекать виновных к ответственности, следует возбуждать дело не из-за размытых «угроз нанесения ущерба», а по факту самого нарушения. Разлил опасные отходы по земельным участкам — иди под суд. Пока же суд руководствуется цифрами: и если не подсчитан ущерб, суд не вынесет приговор, добавила эксперт.

Кроме того, нужно добавить больше полномочий для контролирующих органов — хотя бы возможность проводить внеплановые проверки на полигонах, беспрепятственно проходить на эти полигоны и брать необходимые пробы, считает Соколова. Иначе, получив уведомления, перед проверяющими просто закрывают двери и сообщают: «У нас ремонт».

Владимир Бурматов предложил подойти к этому вопросу внимательно и призвал все заинтересованные ведомства прислать свои предложения, по которым можно сформулировать поправки, ужесточающие 247-ю статью УК. «Необходимо сделать так, чтобы УК эффективно применялся к тем, кто устраивает эти безобразия. В центре городов-миллионников есть действующие свалки, а полигоны, которые по всем предписаниям уже не должны функционировать, продолжают действовать».

Основные нарушения на полигонах — превышение сроков их эксплуатации и отсутствие инфраструктуры, которая не пропускала бы токсичные вещества в почву и воздух и не позволяла происходить возгораниям. Свалки токсичны, потому что на них долгие годы везли всё подряд. В стране необходимо наладить раздельный сбор мусора, считают депутаты. С 2019 года на такую систему должны перейти все регионы — такие поправки приняли в конце 2017 года. Но пока реформа застопорилась: почему это произошло, Комитет Госдумы по экологии собирается выяснить 3 апреля, на селекторном совещании с регионами по вопросам «мусорной реформы».

Сегодня для борьбы с растущими объёмами с отходами делается недостаточно, считает Владимир Бурматов.

«Приходит ребёнок из школы, где ему на уроке рассказали о раздельном сборе мусора, и говорит, что надо начать собирать мусор в разные пакеты. А потом его мама вынужденно бросает эти пакеты в один контейнер, потому что поблизости нет раздельного. А если и есть, потом отходы всё равно вывозят все вместе. А если и раздельно, то едут они на один полигон, потому что переработки нет как таковой», — отметил депутат.

Чтобы у регионов была обязанность именно перерабатывать мусор, а не захоранивать его, член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко предложил на заседании ввести в законодательство «перевёрнутую пирамиду» обращения с отходами. По его мнению, надо чётко определить последовательность, что после сбора мусор должны сначала везти на переработку, а только потом остаточные фракции, например пищевые отходы, можно сжигать или вывозить на полигон.

Вторичная переработка отходов действительно более перспективна, чем их сжигание, — она позволяет сделать отрасль хотя бы частично самоокупаемой, считает член думского Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов . Но для этого нужно решить вопрос раздельного сбора мусора и организовать систему так, чтобы она не ударила по карману граждан.