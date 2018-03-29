Россия направит в Узбекистан учителей русского языка

Россия готова направить в Узбекистан учителей русского языка

Россия готова направить в Узбекистан учителей русского языка и литературы, заявил руководитель представительства Россотрудничества в Ташкенте Виктор Шулика, сообщают республиканские СМИ.

«Министерство образования и науки РФ предложило узбекской стороне отправить сюда отряд учителей. Россия обязуется подобрать квалифицированных педагогов, будет платить им специальную зарплату. В принципе у нас требования небольшие, чтобы местная сторона предоставила жильё и необходимые условия для работы», — сказал глава представительства.

По его словам, российское Правительство уже разработало систему подбора преподавателей русского языка и литературы для регионов Узбекистана и теперь ожидает ответного решения компетентных органов республики.

В Узбекистане наблюдается нехватка учителей русского языка. «Это очень актуальная проблема, родители учеников хотят, чтобы их дети изучали русский язык», — отметил 5 февраля министр образования республики Улугбек Иноятов , сообщало местное агентство Xabar.Uz. В текущем учебном году, по словам министра, на 30% были увеличены квоты приёма в русскоязычные группы педагогических факультетов.

По данным Министерства народного образования, по состоянию на 1 января в Узбекистане насчитывалось 9628 средних школ, из них 1912 — с русским языком обучения, где учатся более 523 тысяч детей.