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Синоптики рассказали о погоде в конце марта и начале апреля
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Синоптики рассказали о погоде в конце марта и начале апреля 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровский Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие дни.
Так, в пятницу на погоду будет влиять циклон, пришедший с Черного моря. При прохождении холодного фронта западный ветер может усиливаться до 18-23 м/с. Возможны осадки. Днем температура составит +0, +5°С, по югу до +10°С. Ночью похолодает до -5, -10°С, при прояснениях до -17°С.
В выходные ожидается прохождение антициклона. Ожидается прохладная погода, но это будт способствовать сдерживанию паводка. В субботу возможен небольшой снег, метели, днем температура -1, -6°С. Ночью похолодает до -10, -15°С, местами до -20°С. Северо-западный ветер с порывами до 18-23 м/с.
В воскресенье характер погоды существенно не изменится, по области возможен небольшой снег, метели. Ветер с порывами до 15 м/с.
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