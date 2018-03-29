Синоптики рассказали о погоде в конце марта и начале апреля

Кемеровский Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие дни.

Так, в пятницу на погоду будет влиять циклон, пришедший с Черного моря. При прохождении холодного фронта западный ветер может усиливаться до 18-23 м/с. Возможны осадки. Днем температура составит +0, +5°С, по югу до +10°С. Ночью похолодает до -5, -10°С, при прояснениях до -17°С.

В выходные ожидается прохождение антициклона. Ожидается прохладная погода, но это будт способствовать сдерживанию паводка. В субботу возможен небольшой снег, метели, днем температура -1, -6°С. Ночью похолодает до -10, -15°С, местами до -20°С. Северо-западный ветер с порывами до 18-23 м/с.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, по области возможен небольшой снег, метели. Ветер с порывами до 15 м/с.