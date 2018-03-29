В Петербурге предложили пересмотреть требования к ТРК

В Петербурге предложили пересмотреть требования к торгово-развлекательным центрам

Санкт-Петербурге предложили пересмотреть требования к строительству и оборудованию торгово-развлекательных центров, сообщает ФАН. С такой инициативой выступил вице-губернатор Игорь Албин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что требования к возведению объектов должны отвечать самым жёстким стандартам безопасности, поскольку это места массового скопления людей, а не учреждения торговли в чистом виде.

Албин также сказал, что торгово-развлекательные центры площадью от 1000 кв. м должны находиться за городской чертой. Кроме того, нужно перенести все развлекательные комплексы и общепит на первые этажи.

По словам вице-губернатора, нынешнее размещение выгодно для бизнесменов, но не для клиентов ТЦ, передаёт Nation News.