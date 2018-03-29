Ещё
В Петербурге предложили пересмотреть требования к ТРК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге предложили пересмотреть требования к торгово-развлекательным центрам 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге предложили пересмотреть требования к строительству и оборудованию торгово-развлекательных центров, сообщает ФАН. С такой инициативой выступил вице-губернатор Игорь Албин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что требования к возведению объектов должны отвечать самым жёстким стандартам безопасности, поскольку это места массового скопления людей, а не учреждения торговли в чистом виде.
Албин также сказал, что торгово-развлекательные центры площадью от 1000 кв. м должны находиться за городской чертой. Кроме того, нужно перенести все развлекательные комплексы и общепит на первые этажи.
По словам вице-губернатора, нынешнее размещение выгодно для бизнесменов, но не для клиентов ТЦ, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что торговые центры в Карелии проверят на пожарную безопасность.
RT на русском: последние новости
Роспотребнадзор рассказал о рисках покупки сладостей в интернете В горящем ТЦ в Кемерове могут находиться ещё 17 человек ФСБ уточнила требования по передаче ключей от электронных переписок
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово132
Юлия Скрипаль пошла на поправку141
Украина дала ответ по выдаче пранкера286
Китай готовит для США ответный удар114
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну319
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение