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В России стало меньше не удовлетворенных жизнью
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ВЦИОМ: около 20% россиянин не удовлетворены своей жизнью, их доля снижается 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Доля неудовлетворенных своей жизнью россиян снизилась с 24% до 21% за последний год. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в четверг.
"Индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2018 г. равен 55 п. — против 42 п. в феврале 2016 г., однако текущее значение пока не достигло уровня 2014 г. (64 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 49% россиян, об обратном — 21%, еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми. ", — говорится в исследовании.
Почти треть россиян (32%) ожидает улучшения жизненной ситуации. Негативный прогноз дают 13% респондентов, а еще 39% считают, что будут жить так же. По оценкам ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян по сравнению с прошлым годом понизился на четыре позиции и составил 58 пунктов.
"Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, и сегодня превышает долю тех, кто дает высокие оценки (22% и 15% соответственно)", — отмечается в исследовании.
При этом доля россиян, оценивающих общее экономическое положение России как среднее, за год упало с 58% до 55%. Общий индекс оценок экономической ситуации в стране снизился на один пункт в сравнении с февралем прошлого года и составил 48 пунктов.
"Динамика индексов социального самочувствия связана со снижением доли негативных оценок по всем замеряемым показателям. Это снижение негатива не всегда переходит в оптимизм — в оценках политической и экономической ситуации в стране мы наблюдаем значительный рост неопределенности, когда респонденты затрудняются ответить", — прокомментировал результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.
Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса — тем более оптимистично настроены респонденты. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ— Спутник" проведен 22 и 24 февраля 2018 г., объем выборки 2000 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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