В последний раз 

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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

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Рамблер 1 час назад
Всенародный фотоконкурс The Best of Russia празднует юбилей и закрывается. Как сообщает МОСЛЕНТА, Центр современного искусства Винзавод выставляет работы его победителей в десятый и последний раз.
1/21  Конвейерная жизнь за 4 тысячи рублей на Безенчукской птицефабрике
Фото:
2/21  "Подъехав к селению Артыбаш, где из Телецкого озера вырывается хладными хрусталями Бия, я ахнул от увиденного. Край льда на озере уже обломился под напором весны и унесся в бийских струях, позади же одинокого рыбака еще стоял лед (на озере он достигает более метра толщиной). Вот такая получилась картина!", - пишет автор
Фото:
3/21  "Это не плагиат. Вернее не совсем... Это результат задания фотоохоты "Сделано в СССР". Суть задания состояла в точном воспроизведении фотографии. Каково же было моё удивление, когда я увидела одну из известнейших фотографии Владимира Ролова "укольчик"! Оригинал конечно же в черно-белом исполнении, а я решила выложить "современную" цветную версию"
Фото:
4/21  Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание, Сборная России.
Фото:
5/21  "...обстоятельства были чрезвычайными!Обрыв электроопоры прогрохотавшей по крыше состава,электроэнергия упала к "0" ,экстренная остановка и вот такой ВЫХОД из сложившейся ситуации..."
Фото:
6/21  История ягуара и цыпленка. Новосибирский зоопарк
Фото:
7/21  Крещенское купание в реке Нерль, возле села Порецкое Владимирской области.
Фото:
8/21  "Непридуманный кадр из жизни моих друзей.. Я лишь зафиксировала момент, который предстал перед моими глазами. А они даже не заметили, потому что каждый был занят своим делом.. Сентябрь 2008 г. Уфа, Башкирия. В однокомнатной съемной хрущевской кв-ре"
Фото:
9/21  Мальчик и собака-футболист гоняют мяч по набережной Геленджика
Фото:
10/21  "СТАРЫЕ КРЫЛЬЯ"
Фото:
11/21  Бурый медведь на фоне бухты Фальшивая, Тихий океан. Камчатка
Фото:
12/21  В молодежном лагере на Селигере
Фото:
13/21  Молодая семья, съёмка с моста
Фото:
14/21  Паттерн зимней детской площадки
Фото:
15/21  Репетиция Ансамбля Игоря Моисеева, Калмыцкий Танец
Фото:
16/21  Во время тренировки в прыжковом бассейне
Фото:
17/21  Приезжающие в дома престарелых волонтеры не только привозят необходимые вещи, средства гигиены и расходные материалы, но и стараются уделять внимание одиноким людям
Фото:
18/21  Лови снежок!
Фото:
19/21  Полицейские во время протестной акции в Москве, 7 октября 2017
Фото:
20/21  Лаго-Наки, Адыгея
Фото:
21/21  Умирающая деревня в Карелии
Фото:
В связи с закрытием организаторы популярного фотоконкурса собрали "100 лучших фотографий за 10 лет".
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