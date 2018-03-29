В последний раз 

1/21 Конвейерная жизнь за 4 тысячи рублей на Безенчукской птицефабрике Фото: Матвей Байгузин

2/21 "Подъехав к селению Артыбаш, где из Телецкого озера вырывается хладными хрусталями Бия, я ахнул от увиденного. Край льда на озере уже обломился под напором весны и унесся в бийских струях, позади же одинокого рыбака еще стоял лед (на озере он достигает более метра толщиной). Вот такая получилась картина!", - пишет автор Фото: Зокир Умаров

3/21 "Это не плагиат. Вернее не совсем... Это результат задания фотоохоты "Сделано в СССР". Суть задания состояла в точном воспроизведении фотографии. Каково же было моё удивление, когда я увидела одну из известнейших фотографии Владимира Ролова "укольчик"! Оригинал конечно же в черно-белом исполнении, а я решила выложить "современную" цветную версию" Фото: Лилия Цалко

4/21 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание, Сборная России. Фото: Голованов Андрей

5/21 "...обстоятельства были чрезвычайными!Обрыв электроопоры прогрохотавшей по крыше состава,электроэнергия упала к "0" ,экстренная остановка и вот такой ВЫХОД из сложившейся ситуации..." Фото: Павел Астрахов

6/21 История ягуара и цыпленка. Новосибирский зоопарк Фото: Владислав Чернов

7/21 Крещенское купание в реке Нерль, возле села Порецкое Владимирской области. Фото: Илья Питалев

8/21 "Непридуманный кадр из жизни моих друзей.. Я лишь зафиксировала момент, который предстал перед моими глазами. А они даже не заметили, потому что каждый был занят своим делом.. Сентябрь 2008 г. Уфа, Башкирия. В однокомнатной съемной хрущевской кв-ре" Фото: Маргарита Ишимбаева

9/21 Мальчик и собака-футболист гоняют мяч по набережной Геленджика Фото: Виталий Резников

10/21 "СТАРЫЕ КРЫЛЬЯ" Фото: Александр Гуров

11/21 Бурый медведь на фоне бухты Фальшивая, Тихий океан. Камчатка Фото: Максим Балаховский

12/21 В молодежном лагере на Селигере Фото: сергей воронин

13/21 Молодая семья, съёмка с моста Фото: Григорий Сапегин

14/21 Паттерн зимней детской площадки Фото: Анна Синявская

15/21 Репетиция Ансамбля Игоря Моисеева, Калмыцкий Танец Фото: Евгений Масалков

16/21 Во время тренировки в прыжковом бассейне Фото: Максим Коротченко

17/21 Приезжающие в дома престарелых волонтеры не только привозят необходимые вещи, средства гигиены и расходные материалы, но и стараются уделять внимание одиноким людям Фото: Илья Бескаравайный

18/21 Лови снежок! Фото: Вадим Трунов

19/21 Полицейские во время протестной акции в Москве, 7 октября 2017 Фото: Гребенщиков Михаил

20/21 Лаго-Наки, Адыгея Фото: Михаил Потапов