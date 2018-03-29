В последний раз 

Всенародный фотоконкурс The Best of Russia празднует юбилей и закрывается. Как сообщает МОСЛЕНТА, Центр современного искусства Винзавод выставляет работы его победителей в десятый и последний раз.
1/21 Конвейерная жизнь за 4 тысячи рублей на Безенчукской птицефабрике
Фото:
Матвей Байгузин
2/21 "Подъехав к селению Артыбаш, где из Телецкого озера вырывается хладными хрусталями Бия, я ахнул от увиденного. Край льда на озере уже обломился под напором весны и унесся в бийских струях, позади же одинокого рыбака еще стоял лед (на озере он достигает более метра толщиной). Вот такая получилась картина!", - пишет автор
Фото:
Зокир Умаров
3/21 "Это не плагиат. Вернее не совсем... Это результат задания фотоохоты "Сделано в СССР". Суть задания состояла в точном воспроизведении фотографии. Каково же было моё удивление, когда я увидела одну из известнейших фотографии Владимира Ролова "укольчик"! Оригинал конечно же в черно-белом исполнении, а я решила выложить "современную" цветную версию"
Фото:
Лилия Цалко
4/21 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание, Сборная России.
Фото:
Голованов Андрей
5/21 "...обстоятельства были чрезвычайными!Обрыв электроопоры прогрохотавшей по крыше состава,электроэнергия упала к "0" ,экстренная остановка и вот такой ВЫХОД из сложившейся ситуации..."
Фото:
Павел Астрахов
6/21 История ягуара и цыпленка. Новосибирский зоопарк
Фото:
Владислав Чернов
7/21 Крещенское купание в реке Нерль, возле села Порецкое Владимирской области.
Фото:
Илья Питалев
8/21 "Непридуманный кадр из жизни моих друзей..
Я лишь зафиксировала момент, который предстал перед моими глазами. А они даже не заметили, потому что каждый был занят своим делом..
Сентябрь 2008 г. Уфа, Башкирия. В однокомнатной съемной хрущевской кв-ре"
Фото:
Маргарита Ишимбаева
9/21 Мальчик и собака-футболист гоняют мяч по набережной Геленджика
Фото:
Виталий Резников
10/21 "СТАРЫЕ КРЫЛЬЯ"
Фото:
Александр Гуров
11/21 Бурый медведь на фоне бухты Фальшивая, Тихий океан. Камчатка