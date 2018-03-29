Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие 

Рак может даровать бессмертие
Изучение зарождения, развития и гибели раковых клеток может даровать людям бессмертие, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что обычные клетки человеческого организма делятся в среднем 52 раза, что приводит к их «старости» и гибели. Однако раковые, а также стволовые и первичные половые клетки не «стареют» и способны делиться много раз, то есть, по сути, бессмертны. В связи с этим их подробное изучение может помочь ученым разобраться в «механизме» бессмертия и продлить человеческую жизнь до бесконечности.
Рига поможет семьям погибших в Кемерове
Мэр столицы Латвии Нил Ушаков сообщил, что Рига выделит 50 тысяч евро на помощь семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. По словам мэра, инициативу озвучили многие депутаты городской думы, а уже сегодня окончательное решение примет ее финансовый комитет.
Дело Скрипаля сравнили с «Преступлением и наказанием»
Министр иностранных дел Великобритании сравнил дело об отравлении шпиона Сергея Скрипаля с романом «Преступление и наказание». На пасхальном банкете у лорд-мэра Лондона Борис Джонсон произнес речь, текст которой опубликован на официальном сайте британского правительства. По словам чиновника, дело Скрипаля похоже на начало произведения Федора Достоевского тем, что «все знают, кто преступник», а вопрос лишь в том, признается ли он сам или будет пойман.
Кадыров готов наказать «врагов России»
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов «филигранно» выполнить задачу по поиску и привлечению к ответственности украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял ложные сведения о сотнях погибших при пожаре в Кемерове. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил чеченский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, никто не ставил перед Кадыровым такой задачи, но если это произойдет, то она будет выполнена, а «враги России наказаны».
Британия хочет «ударить» по экономике России
России могут запретить продавать суверенные долговые бумаги на фондовом рынке Лондона, сообщает Guardian. По информации издания, введение подобной меры по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена рассмотреть премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее с этой инициативой ради нанесения «удара» по российской экономике выступил глава комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат.