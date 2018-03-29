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Составлен рейтинг лучших стиральных порошков
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Составлен рейтинг лучших стиральных порошков 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Роскачество проверило стиральные порошки. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства.
Эксперты Роскачества исследовали порошки 31 бренда по 30 параметрам, не обнаружили ни одного нарушения и пришли к выводу, что все они безопасны. Так, ни один из них не раздражает кожу и слизистую глаз, не вызывает интоксикации и аллергических реакций, а также не нарушает обмен веществ при попадании в кровь через кожу.
«Естественно, это не значит, что стиральный порошок можно есть, вдыхать и мыть им руки», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, ведомство составило рейтинг качества стиральных порошков. Первое и второе места в нем заняли порошки брендов Burti color и «Аист». Оба были признаны высококачественными, так как, помимо соответствия требованиям норм по качеству и безопасности, соответствовали еще и требованиям опережающего стандарта Роскачества.
Третье место рейтинга досталось порошку марки Reflect, четвертое — Ecover, пятое — Frosch, шестое — Sarma, седьмое — BioMio, восьмое — «Обычный порошок», девятое — «Биолан», а десятое — Free Time.
В Роскачестве отметили, что качество и безопасность стирального порошка не зависят от его цены.
 Ещё 6 источников 
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