Составлен рейтинг лучших стиральных порошков

Роскачество проверило стиральные порошки. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства.

Эксперты Роскачества исследовали порошки 31 бренда по 30 параметрам, не обнаружили ни одного нарушения и пришли к выводу, что все они безопасны. Так, ни один из них не раздражает кожу и слизистую глаз, не вызывает интоксикации и аллергических реакций, а также не нарушает обмен веществ при попадании в кровь через кожу.

«Естественно, это не значит, что стиральный порошок можно есть, вдыхать и мыть им руки», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ведомство составило рейтинг качества стиральных порошков. Первое и второе места в нем заняли порошки брендов Burti color и «Аист». Оба были признаны высококачественными, так как, помимо соответствия требованиям норм по качеству и безопасности, соответствовали еще и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Третье место рейтинга досталось порошку марки Reflect, четвертое — Ecover, пятое — Frosch, шестое — Sarma, седьмое — BioMio, восьмое — «Обычный порошок», девятое — «Биолан», а десятое — Free Time.

В Роскачестве отметили, что качество и безопасность стирального порошка не зависят от его цены.