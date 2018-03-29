На полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс газа

"Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль", — сообщил ТАСС и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев. На подмосковном полигоне бытовых отходов "Ядрово" под Волоколамском произошел очередной выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз.

Он напомнил, что выбросы свалочного газа возможны до тех пор, пока на полигоне не заработает система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она должна быть запущена к 15 июня 2018 года.