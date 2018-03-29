В Омске ожидается похолодание и сильный ветер с дождём

Сегодня, 29 марта, во второй половине дня погода в регионе сильно ухудшится — ожидается похолодание и снег, переходящий в дождь, из-за чего на дорогах возможна гололедица. Ветер в порывах может достигать16 м/с.

Завтра, 30 марта, в Омске и области будет холодно. Ночью в отдельных районах области температура воздуха может опуститься до –21 градуса. Днём столбик термометра покажет 3-8 градусов холода. Ветер порывистый до 23 м/с, ожидаются снег и метель.

Отметим, что на выходный погода существенно не изменится — по-прежнему будет морозно, около –15 градусов будет ночью и –6 — днём. Сохранится вероятность выпадения снега, ветер не стихнет.