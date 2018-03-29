В столице ожидается до трех градусов тепла

В Москве ожидается до трех градусов тепла

"Сегодня в Москве переменная облачность без существенных осадков. В столице плюс 1-3 градуса, по области температура от минус 1 до плюс 4 градусов", — рассказал собеседник агентства. Переменная облачность без существенных осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

По информации синоптиков, в четверг характер погоды будет определять антициклон, в Москве будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 751 миллиметров ртутного столба.