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В столице ожидается до трех градусов тепла
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В Москве ожидается до трех градусов тепла 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Переменная облачность без существенных осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Сегодня в Москве переменная облачность без существенных осадков. В столице плюс 1-3 градуса, по области температура от минус 1 до плюс 4 градусов", — рассказал собеседник агентства.
По информации синоптиков, в четверг характер погоды будет определять антициклон, в Москве будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 751 миллиметров ртутного столба.
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