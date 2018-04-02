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В Екатеринбурге на неделе потеплеет до плюс 8 градусов
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В Екатеринбурге на неделе потеплеет до плюс 8 градусов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Плюсовая температура днем и легкий минус ночью. Такую погоду на эту наступившую неделю обещают синоптики Свердловского гидрометцентра уральцам.
Ночные температуры в Екатеринбурге будут от 1 до 6 градусов мороза, днем ожидается +2…+8 °С.
До середины недели по области временами будет идти мокрый снег, поэтому синоптики просят уральцев быть внимательными: на дорогах возможна гололедица. В столице Урала в понедельник утром может пойти снег.
2 апреля в Екатеринбурге днем +2…+4 °С. Переменная облачность, без существенных осадков, утром небольшой снег, на дорогах гололедица
3 апреля днем столбики термометров покажут +5…+7 С. Переменная облачность, без осадков
4 апреля воздух прогреется до +6…+8 °С. День пройдет без осадков.
Ранее в мэрии жаловались на погоду: из-за нее сложно бороться с гололедом.
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