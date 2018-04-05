Не торопитесь снимать шапки: к выходным в Екатеринбурге похолодает на несколько градусов

Вчера все подумали, что в город наконец-то пришла весна. Но подождите срывать шапки: ближе к выходным чуть-чуть похолодает.

— Вчера и сегодня было очень тепло, даже выше нормы, но в ближайшие дни погода подпортится — будет проходить поблизости циклон. Он будет проходить не через нашу область, а через соседние регионы и нас, скорее всего, зацепит, — рассказала Е1.RU главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко . — Поэтому завтра вероятны осадки в виде мокрого снега, на юге области может быть снег с дождем и понижение температуры на 3–5 градусов.

Про устойчивое тепло говорить пока рано. По словам синоптика, в том, что снег может быстро сойти, тоже нет ничего хорошего.

— Если быстро сойдет снег и подсохнет почва, то, во-первых, начнутся природные пожары. Во-вторых, быстрый сход снега может привести к резкому половодью — это тоже нехорошо, а хорошо, когда все постепенно, — добавила Галина Шепоренко.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге

Четверг, 5 апреля: переменная облачность, без существенных осадков; утром на дорогах гололедица. Температура ночью 0… -2 градуса, днем +6… +8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4–9 метров в секунду.

Пятница, 6 апреля: переменная облачность, без осадков, вечером небольшой снег. Температура ночью -1… -3 градуса, днем +4… +6 градусов. Ветер северный 4–9 метров в секунду.

Суббота, 7 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура ночью -2… -4 градуса, днем +5… +7 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду.

Подробный прогноз главного синоптика Свердловской области можно посмотреть здесь.