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Не торопитесь снимать шапки: к выходным в Екатеринбурге похолодает на несколько градусов
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Не торопитесь снимать шапки: к выходным в Екатеринбурге похолодает на несколько градусов 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
Вчера все подумали, что в город наконец-то пришла весна. Но подождите срывать шапки: ближе к выходным чуть-чуть похолодает.
— Вчера и сегодня было очень тепло, даже выше нормы, но в ближайшие дни погода подпортится — будет проходить поблизости циклон. Он будет проходить не через нашу область, а через соседние регионы и нас, скорее всего, зацепит, — рассказала Е1.RU главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. — Поэтому завтра вероятны осадки в виде мокрого снега, на юге области может быть снег с дождем и понижение температуры на 3–5 градусов.
Про устойчивое тепло говорить пока рано. По словам синоптика, в том, что снег может быстро сойти, тоже нет ничего хорошего.
— Если быстро сойдет снег и подсохнет почва, то, во-первых, начнутся природные пожары. Во-вторых, быстрый сход снега может привести к резкому половодью — это тоже нехорошо, а хорошо, когда все постепенно, — добавила Галина Шепоренко.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:
Четверг, 5 апреля: переменная облачность, без существенных осадков; утром на дорогах гололедица. Температура ночью 0… -2 градуса, днем +6… +8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4–9 метров в секунду.
Пятница, 6 апреля: переменная облачность, без осадков, вечером небольшой снег. Температура ночью -1… -3 градуса, днем +4… +6 градусов. Ветер северный 4–9 метров в секунду.
Суббота, 7 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура ночью -2… -4 градуса, днем +5… +7 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду.
Подробный прогноз главного синоптика Свердловской области можно посмотреть здесь.
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