МФЦ будут решать комплексные запросы россиян

Россиянам разрешили обращаться в МФЦ с комплексным запросом

Заявители теперь могут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) с комплексным запросом о предоставлении сразу нескольких государственных или муниципальных услуг. Соответствующий закон вступил в силу 29 марта.

Документом «МФЦ наделяются правом от имени заявителя формировать комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия в целях предоставления каждой из услуг по комплексному запросу, в том числе подписывать от имени заявителя заявления о предоставлении соответствующих услуг». При этом достаточно однократного обращения: центры будут взаимодействовать с органами власти без участия обратившегося лица.

Поправки были внесены законодательство по инициативе Правительства. В кабмине считают, что изменение подхода «будет являться одним из главных составляющих принципа „одного окна“».

Законом также был сокращён срок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов. Кроме того, документом устанавливаются общие требования к порядку досудебного обжалования заявителем решений, действий и бездействия сотрудников МФЦ. На последних распространена ответственность за нарушение законодательства в сфере предоставления госуслуг.

Закон был принят Госдумой 15 декабря 2017 года и одобрен Совфедом 25 декабря. Президент подписал документ 29 декабря.

Ранее Правительство утвердило перечень госуслуг, предоставляемых гражданам при одном комплексном запросе в МФЦ. В список включены 30 услуг.