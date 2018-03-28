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Власти Коломны готовы вести диалог о местной свалке
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Власти Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу местной свалки 

ТАСС 3 часа назад
Фото: пресс-служба МОО «Зеленый Фронт»
Администрация Коломны Московской области готова вести переговоры с активистами по поводу работы местной свалки "Воловичи", сообщил ТАСС глава городского округа Коломна Денис Лебедев.
"Мы встречались, находимся с ними [активистами] в режиме постоянного диалога, ведем с ними работу. Сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [Подмосковья] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона. Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы", — сказал он.
По его словам, к концу 2018 года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат — опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов. К июлю 2018 года власти рассчитывает запустить систему принудительной дегазации полигона, ее возведение будет стоить примерно 200 млн рублей. Лебедев добавил, что местные жители с субботы начали препятствовать проезду мусоровозов на "Воловичи". В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция.
"Запросов по этой акции не было никаких. Люди вышли в субботу, не пустили на полигон транспорт, который ехал с мусором немуниципальным. Задержаны были 23 мусоровоза. Их [люди] отпустили в понедельник", — прокомментировал он.
По его словам, участники акции привезли с собой дрова и биотуалет, некоторые пришли на акцию с детьми. По словам Лебедева, полиция задержала двух участников.
По его словам, основное требование активистов — пускать на "Воловичи" только мусор из муниципалитета. Лебедев отметил, что такое решение находится в компетенции минэкологии Подмосковья.
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