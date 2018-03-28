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Мавроди не нашлось места на кладбище
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мавроди не нашлось места на кладбище 

Lenta.ru 1 час назад
Брат основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего 26 марта, запретил хоронить своего родственника рядом с родителями. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИАМО.
По его информации, младшему брату Мавроди, Вячеславу, принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище.
Агентство также сообщает, что Мавроди-старшего похоронят не ранее 2 апреля.
>> Умер Сергей Мавроди
62-летний Мавроди скончался 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности язвой и атеросклерозом, также у него имелись признаки запоя.
Вячеслав Мавроди в 2000-х годах отбыл пятилетний срок по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте драгоценных металлов. «ФБ.ру» пишет, что после краха МММ он создал новую финансовую пирамиду. Вскоре Мавроди-младший попал в поле зрения правоохранительных органов: в офисе его фирмы при обыске было найдено более 20 золотых слитков, законность приобретения которых оказалась сомнительной. Несколько лет он скрывался от милиции, но был пойман и арестован в начале 2001 года, а в феврале 2003-го его осудили.
Оба родителя братьев Мавроди умерли от онкологических заболеваний.
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