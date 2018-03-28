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3 апреля температура воздуха в Башкирии повысится до 8 градусов тепла
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3 апреля температура воздуха в Башкирии повысится до 8 градусов тепла 

АиФ-Уфа 52 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Башкирского УГМС Анна Козаева.
«Апрель будет неустойчивый, хотя и принёсёт в республику тепло, — сказала начальник Гидрометцентра Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Козаева. — Днём 3 апреля температура воздуха составит +3, +8 градусов. В первой декаде месяца пройдут дожди с мокрым снегом. Осадки будут выше нормы на 20-30%».
По словам Анны Козаевой, в республике зима длится пять месяцев — с ноября по март. К примеру, в этом году март холодный, на 3-4 градуса ниже нормы. И весну нужно ждать только с апреля. Так, 30 марта температура воздуха понизится до 18 градусов, местами до 23. Если январь-февраль были малоснежными, то в марте снега выпало на уровне нормы. И снег ещё будет идти до 1 апреля.
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