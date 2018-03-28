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Тулеев начал встречаться с семьями погибших при пожаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев начал встречаться с семьями погибших при пожаре 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал встречаться с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 марта.
«Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам пережить эти страшные дни и не оставим вас наедине со своей бедой», — сказал глава региона.
Первые просьбы, озвученные людьми в ходе встреч, глава области уже поручил исполнить, уточняет агентство. Например, об организации санаторно-курортного лечения для матери двоих погибших детей. Также родственники погибших обращаются с вопросами, связанными с порядком похоронных мероприятий, расходованием материнского капитала и решением бытовых проблем.
Ранее в среду Аман Тулеев записал видеообращение к гражданам, в котором в том числе сообщил, что семьям пострадавших и погибших окажут денежную помощь, максимальный размер которой —пять миллионов рублей.
Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошел митинг, участники которого требовали от чиновников рассказать правду о пожаре, а также требовали отправить в отставку главу региона. Тулеев на мероприятие не приехал, а протестующих назвал «постоянными бузотерами».
Трагедия, произошедшая 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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