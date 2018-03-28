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Холодная и снежная погода в Челябинской области сохранится до понедельника
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Холодная и снежная погода в Челябинской области сохранится до понедельника 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Тепло придёт в Челябинскую область не раньше понедельника. По данным Росгидромета, с четверга по воскресенье на Южном Урале сохранятся минусовые температуры днём и ночью, кратковременные дождь и мокрый снег.
— В пятницу и субботу в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбик термометра в ночные часы опустится до -13… -18 °С, в горах и низинах до -23 °С. Днём температура воздуха -1… -6 °С, ветер северо-западный, западный 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении синоптиков.
В воскресенье, несмотря на кратковременные осадки, ожидается потепление днём до 0 °С.
В Челябинске, по данным синоптиков, в пятницу и выходные дни столбик термометра будет показывать минусовые температуры до -14… -16 °С в ночные часы и -2… -4 °С в дневные. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5–10, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду
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