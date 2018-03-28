Холодная и снежная погода в Челябинской области сохранится до понедельника

Тепло придёт в Челябинскую область не раньше понедельника. По данным Росгидромета, с четверга по воскресенье на Южном Урале сохранятся минусовые температуры днём и ночью, кратковременные дождь и мокрый снег.

— В пятницу и субботу в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбик термометра в ночные часы опустится до -13… -18 °С, в горах и низинах до -23 °С. Днём температура воздуха -1… -6 °С, ветер северо-западный, западный 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении синоптиков.

В воскресенье, несмотря на кратковременные осадки, ожидается потепление днём до 0 °С.