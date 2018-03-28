Опрос: россияне просят строить ТЦ по-новому

Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что строительство крупных ТЦ запрещать не нужно, но проектировать такие здания необходимо по-новому («пересмотреть проектировку»).

Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли запретить в России строительство крупных ТЦ после пожара в Кемерово ?». 22 процента опрошенных поддержали такую меру.

Еще пять процентов участников опроса считают, что нужно запретить строительство больших торговых центров в пределах городов.

Всего в опросе приняли участие 17 712 человек.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.