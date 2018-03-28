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Опрос: россияне просят строить ТЦ по-новому
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Опрос: россияне просят строить ТЦ по-новому 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что строительство крупных ТЦ запрещать не нужно, но проектировать такие здания необходимо по-новому («пересмотреть проектировку»).
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли запретить в России строительство крупных ТЦ после пожара в Кемерово?». 22 процента опрошенных поддержали такую меру.
Еще пять процентов участников опроса считают, что нужно запретить строительство больших торговых центров в пределах городов.
Всего в опросе приняли участие 17 712 человек.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.
Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также рассказал, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил запретить размещение детских комнат и кинотеатров на верхних этажах ТЦ. С подобной инициативой выступил и глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.
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