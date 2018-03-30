Иудеи празднуют Песах

Иудеи встречают восьмидневный праздник Песах (Пасха), с заходом солнца в пятницу пройдет первый седер — ритуальная пасхальная трапеза.

"Мы должны всецело доверять Создателю, исполнять его волю. Когда евреи бежали из Египта, они сделали это немедля, оставив все страхи и сомнения. Хотя, казалось бы, им предстоял долгий тернистый путь, и они могли дождаться, когда поднимется хлеб, который мог бы помочь им в пути в пропитании. Но нет, они послушались Бога и ушли поспешно. И символом этой "спешки", символом абсолютного доверия Творцу стала маца — пресный хлеб, который мы едим всю неделю Песаха", — обратился к верующим по случаю праздника глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

Слово "песах" имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян, ведомых Моисеем, через Красное море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не позволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.

"Эта неделя была тяжелой всех нас из-за трагических событий, которые привели к гибели ни в чем не повинных детей. Несмотря на весь ужас произошедшего, мы стали свидетелями того, как люди, даже не имеющие прямого отношения к этому, сумели объединиться для того, чтобы почтить память жертв трагедии. Практически никого не оставило равнодушным чужое горе и чужая боль; вне зависимости от национальности, вероисповедания и места проживания, предложения о помощи пострадавшим слышны отовсюду. Тора и Песах, в частности, учит нас думать о тех, кому повезло меньше, чем нам, об одиноких и нуждающихся", — заявил главный раввин Москвы , президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

В эту пасхальную неделю иудеи, как заверил он, будут молиться о благополучии всех людей, о том, "чтобы на земле не было такого горя; о том, чтобы каждый, потерявший своего близкого, смог найти в себе силы вернуться к нормальной жизни; о том, чтобы каждый человек внес свою лепту в мир на земле, став ближе и милосерднее к другому".

"Используйте дни Песаха для того, чтобы стать ближе к своим родным, к своим детям и родителям, а также для того, чтобы делать добрые дела для тех, кто в этом нуждается", — призвал он евреев.

Традиции еврейской Пасхи

Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.

Кульминационным моментом празднования еврейской Пасхи является вечерняя трапеза (седер), которая устраивается в первую и вторую ночи праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об исходе из Египта. На столе обязательно присутствуют символические блюда, разложенные на кеаре — посуде, использующейся только для пасхального седера.

Мацу едят в память о том, что во время исхода израильтяне пекли пресные лепешки, так как не могли ждать, пока тесто забродит. Горькая и тертая зелень (марор и хазерет) символизирует горечь египетского рабства. Ее принято обмакивать в соленую воду, которая символизирует слезы, пролитые израильтянами в Египте, и море, пересеченное во время исхода. Смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина (харосет) напоминает своим цветом глину, из которой порабощенные евреи делали кирпичи.

На кеару кладут еще три символических блюда, которые не едят: прожаренный кусок баранины с косточкой (зроа) — напоминание о пасхальном агнце, не приносимом в жертву со времен разрушения Иерусалимского Храма, крутое яйцо (бейца) — символ рождения новой жизни народа, вышедшего из рабства, и весенний овощ (карпас).

За трапезой выпивают четыре бокала красного вина, соответствующие четырем фразам Книги исхода об избавлении израильтян от египетского ига, а также четырем чашам, упоминаемым в Книге бытия в рассказе виночерпия о своем сне Иосифу.

По традиции принято наполнять еще пятый бокал и оставлять его для пророка Илии, который вернется на землю, чтобы возвестить о приходе ожидаемого иудеями Машиаха (мессии) и наступлении "дня Господня, великого и страшного". Его ожидание особенно напряженно в эту праздничную "ночь бдения", поэтому в конце седера в ознаменование "бодрствования духа" открывают входную дверь.

Одним из обязательных условий седера является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. Трапезу заканчивают словами: "В будущем году — в Иерусалиме !".