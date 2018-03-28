7 мифов о русских мужчинах, которые распространены среди иностранцев

О русских, и в частности о российских мужчинах, в мире ходит множество мифов и легенд. Над которыми мы, россияне, иногда можем только посмеяться… Давайте рассмотрим некоторые из них.

Миф первый. Все русские мужчины — пьяницы

На самом деле Россия далеко не первая страна в мире по количеству употребления алкоголя на душу населения. В этом плане она уступает Италии Франции и некоторым штатам США . Да, у нас действительно принято расслабляться и снимать стресс с помощью спиртного. Но, чтобы дойти до «некондиции», большинству наших мужчин требуется выпить гораздо больше, чем, скажем, большинству финнов. Тех, кто «употребляет» ежедневно, у нас не так уж много — не больше, чем в любой другой стране. Многие пьют только по выходным и праздникам — в общем, «по случаю». Так что пьяницами их при всем желании не назовешь.

Миф второй. Русские мужчины — лентяи

Добросовестный труд на Руси испокон веков был традицией. Русские крестьяне пахали от зари до зари. После революции рабочие и колхозники строили коммунизм, выполняя планы пятилеток. В наше время многие мужчины готовы тяжело работать, чтобы кормить семью. Например, у менеджеров по продажам заработок часто зависит от результатов продаж: «как потопаешь, так и полопаешь». Да, конечно, есть синекуры, которые занимают «блатные» работники, просиживающие штаны в офисе. И везде есть сотрудники, которые используют любую возможность, чтобы переложить свои обязанности на кого-то другого и бить баклуши. Но таких единицы. А основная масса действительно трудится.

Миф третий. Русские мужчины вороваты и не отличаются честностью

На Западе сегодня все боятся «русской мафии». Забывая о том, что представители мафии — это лишь небольшая часть российского населения. А ведь русские купцы издавна славились своей честностью! Все изменилось после революции, когда стали сажать в тюрьму за «спекуляцию» и «расхищение народного добра». А без этого люди часто не могли существовать в условиях социалистической экономики. В нынешней России о богатых людях часто говорят «наворовал», потому что сложно достичь успеха и заработать денег, если ты не коррумпирован, если ведешь дела честно и не скрываешься от налогов. Так поступают почти все бизнесмены и чиновники. Иногда они попадаются с поличным и оказываются фигурантами громких дел. Но разве можно судить по ним обо всех российских мужчинах в целом? Среди последних очень много честных, трудолюбивых людей, которые никогда не возьмут чужую копейку.

Миф четвертый. Русские мужчины нечистоплотны

Почему-то миф о «немытой России» очень живуч. Хотя русские (и мужчины в том числе) еще до появления водопровода как минимум раз в неделю мылись в бане. В отличие от жителей Западной Европы. Так, известно, что испанская королева Изабелла вымылась с головы до ног всего один раз — перед свадьбой. А о французском «короле— солнце» Людовике XIV говорят, что он принимал ванну всего дважды за всю жизнь… Сегодня европейцы из экономии применяют для мытья уже использованную воду. А вот русские любят мыться в проточной воде. Кстати, само слово «славяне» означает «льющие воду». Что же касается непосредственно наших мужчин, то есть среди них, конечно, и грязнули. Но все же большинство имеют полезную привычку принимать душ.

Миф пятый. Русские мужчины невоспитанные

Наверное, этот миф возник из-за Хрущева, якобы стучавшего ботинком по трибуне в ООН . Да, русские часто ведут себя эмоционально и несдержанно. Но зато большинство российских мужчин помогут даме донести тяжелые сумки, заплатят за нее в кафе, подадут пальто, придержат перед ней дверь… А на Западе — равноправие, и там от представителей сильного пола таких поступков по отношению к женщине не дождешься. И кто более воспитанный?

Миф шестой. Русские мужчины ходят в ушанках

Да, ушанка русской зимой является самым подходящим головным убором для мужчин. Но ушанки носят и мужчины других стран. Так, она является частью обмундирования некоторых воинских частей Канады и частью зимней формы немецких полицейских. Но в теплое время года ни один русский мужчина надевать ушанку не станет.

Миф седьмой. Русские мужчины хороши в постели

У российских мужчин в среднем куда меньше комплексов, чем у их западных собратьев. И геев среди них меньше, да и физической конституцией жителей нашей северной страны бог не обидел… Поэтому они часто выгодно отличаются в глазах западных женщин от их собственных соотечественников.