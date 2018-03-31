Столице назвали сроки прихода климатической весны

В Москву 1 апреля придет климатическая весна, заявили синоптики

"Начиная с завтрашнего дня, 1 апреля, мы стартуем с климатической весной, то есть будет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных показателей", — сказал Тишковец РИА Новости.

По его словам, в ночь на воскресенье будет облачно, местами возможны небольшие осадки, не исключены туман и слабая гололедица.

"В воскресенье днем ожидается облачная погода, утром местами туман, а к вечеру небольшой дождь и температура воздуха плюс 3 — плюс 5 градусов", — добавил собеседник агентства.