Составлен список сеявших панику блогеров

Составлен список блогеров-«трупоедов», сеявших панику после трагедии в Кемерово

В социальных сетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах несколько дней подряд распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы заполнены медучреждения Кемерово, где произошел пожар в ТЦ. СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков.

«Вот вы верите, что погибло всего 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень сомневаюсь», — бодро заявляет блогер, за публикациями которого следят свыше 4 млн человек. Список «трупоедов», составленный Ruposters, возглавляет 24-летний видеоблогер из Петербурга Николай Соболев, который сравнил пожар в ТЦ «Зимняя вишня» с аварией на Чернобыльской АЭС. По его утверждению, если советские власти замалчивали масштабы трагедии, значит, то же самое может происходить и сейчас. При этом в качестве «доказательства» своих заявлений блогер использует аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, происхождение и подлинность которых установить невозможно.

Следом за Соболевым идут Михаил Печерский и Алексей Псковитин (NEMAGIA). 33-летний и 26-летний видеоблогеры из Кемерово рассказали своей миллионной аудитории о «174 трупах в морге на Волгоградской». Источником этих «сведений» является запись голоса женщины-анонима из аудиосообщения WhatsApp. Другая женщина, имя которой также не названо, сообщает о «355 жертвах». Причем она говорит, что о таком «числе погибших» ей сказал некто из МЧС, а сама она не имеет никакого отношения к спасательной службе. «Немагия» публикует эти сообщения не только не проверяя их на предмет достоверности, но и не предупреждая своих зрителей, что «информация» никем не подтверждена. Между тем, ролик собрал уже свыше 2 млн просмотров.

26-летний видеоблогер из Москвы Александр Движнов, стиль выпусков которого напоминает уже упомянутого Николая Соболева, без дополнительных комментариев и пояснений показал в своем обзорном видео два скриншота от неких женщин. Одна из них представляется женой заведующего неким московским моргом. По ее словам, ее супруг якобы как и другие завморгами, зачем-то отправился в Кемерово. Другая женщина рассказывает о «400 жертвах, две три [из которых] — дети 10-13 лет». Движнов не подвергает сомнению «достоверность» этих сообщений, а также адекватность их авторов. Сообщение тиражируется на аудиторию в 200 тыс. человек.

Ровесник Движнова Сергей Брокш, также работающий в Москве, со ссылкой на некие сообщения в социальных сетях утверждает, что жертв кемеровской трагедии якобы уже больше 500 человек. Ролик подопечного рекламного холдинга Wild Jam посмотрели более 2 млн раз.

31-летний видеоблогер из Праги Дмитрий Иванов, публикующий материалы под псевдонимом «Камикадзе_Д», рассуждает о 400 погибших, при этом внушает своим зрителям, что средства массовой информации якобы об этом не расскажут. Как и прочие, Иванов не ищет никаких подтверждений своим словам.

Издание при этом отмечает, что в топ российского YouTube быстро выбились малоизвестные авторы, часть которых скрываются за маской анонимности и не раскрывают своих имен. В качестве «источников» и «доказательств» — те же самые аудио WhatsApp и другая «правда, которую скрывают власти и СМИ». Так, ролик 26-летнего Михаила Исютина из Краснодара поднялся до 12 места в списке трендов YouTube, а ролик 27-летнего Макса Джордана из Кирова — до 18-го.

Все эти материалы неизменно сопровождаются громкими заголовками, которыми авторы видео хотят подчеркнуть «достоверность» информации: «Что скрывают СМИ?», «Вся правда о пожаре в Кемерово» и т.д.

Некоторые не стали записывать видео и распространяли фейки в Twitter. Так, 26-летний стендап-комик из Петербурга Данила Поперечный выразил уверенность в том, что в Кемерово погибли свыше 200 человек. Кроме собственной «уверенности», у комика не оказалось никаких подтверждений сведений, которые он распространил.

Основатель скандально известного сообщества MDK Роберто Панчвидзе, проживающий в Москве, написал: «Приходят сообщения от жителей Кемерово, что власти не пускают родных на опознания без подписки о неразглашении, всем в оцеплении велено держать язык за зубами. Морги забиты настолько, что трупы вывозят из города, взрослых мало, в основном дети, местные говорят о 350-400 жертвах».

32-летний видеоблогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом «Вилса», написал в Twitter: «Есть очень много сообщений о том, что в трагедии в Кемерово погибло много — больше людей, чем сообщается официально. Если это так, то какой смысл замалчивать? У людей же семьи — это станет известно не сегодня, но завтра. А если нет — какой смысл распространять фейк? Ужас». Источников этих сообщений Петухов не привел.

К распространению подобной информации подключились и сторонники блогера Алексея Навального, который также поддержал тиражирование этих мифов. Так, глава «штаба» Навального в Новокузнецке Антон Волошин написал: «Есть инфа, что в Новокузнецк привезли больше 100 тел. Мой друг подтверждает: у морга по улице Сеченова был какой-то движ». Имя «друга» не уточняется, не раскрывается и более подробная информация о том, что за «движ» заметили в Новокузнецке.

В свою очередь 24-летняя глава «штаба» Навального в Кемерово Ксения Пахомова 26 марта и вовсе опубликовала сообщение о том, что некие «военные» собираются «расстрелять» участников митинга у стен администрации Кемерово. «Всех, кто завтра собирается на митинг к администрации в 9 утра, пугают тем, что их там расстреляют. Якобы из Юрги к нам едут военные. Это как называется? Агония власти?» — пишет она в Twitter. Отметим, что стихийный митинг в Кемерово прошел мирно, на нем выступали представители местных властей. Сам митинг широко освещался федеральным ТВ. Акции памяти жертв кемеровского пожара прошли и в других городах.

Ольга Борисова, активистка Pussy Riot, ссылаясь на своих знакомых, у которых есть родственники в Кемерово, якобы работающих в пожарных службах и больницах, написала в Twitter, что жертв «больше 300», и заявила, что «склонна верить» этим «данным».

59-летнюю Евгению Альбац, главного редактора журнала The New Times, уличили в публикации фейка — она перепостила аудиозапись WhatsApp.

Ruposters заключает, что никто из блогеров, так называемых журналистов и прочих активистов пока не выпустил опровержений распространенных на многомиллионную аудиторию фейков о трагедии в Кемерово. Издание добавляет, что все исходники роликов и постов с подобными сообщениями в соцсетях были ими сохранены.