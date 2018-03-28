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Завершилось голосование о закрытии консульств США в РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россияне решили выгнать американских дипломатов из Санкт-Петербурга 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: AP
47 процентов проголосовавших в Twitter высказались за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. Голосование было устроено посольством Российской Федерации в США в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Америки и закрытие консульства в Сиэтле.
35 процентов опрошенных посчитали, что лучше всего в качестве ответной меры закрыть консульство США в Екатеринбурге. За закрытие дипмиссии во Владивостоке проголосовали 18 процентов.
Всего в опросе успели поучаствовать 57,5 тысяч человек. Причем сама запись была ретвитнута почти три тысячи раз.
Ранее власти США объявили, что высылают из страны 48 сотрудников российского посольства, 12 дипломатов из миссии России при ООН и закрывают консульство в Сиэтле.
Вашингтон мотивирует свои действия солидарностью с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отвергает все обвинения и пообещала ответить западным странам, выславшим российских дипломатов.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в сквере в Солсбери. По мнению британских властей, их отравили разработанным в России газом «Новичок».
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