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Облачно и до плюс 5 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
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Облачно и до плюс 5 градусов ожидается в Московском регионе в субботу 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
В субботу в Москве и в Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Тридцать первого марта ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут небольшими и пройдут лишь местами. Самыми теплыми окажутся западные и юго-западные районы Подмосковья и сама столица, плюс 3 — плюс 5 градусов, ну а свежее всего на востоке Подмосковья, не выше 0 — плюс 2 градусов», — говорится в сообщении.
Также ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха повышенная — около 70%. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.
«Колебания основных метеопараметров в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном, станут для метеочувствительных людей нагрузочным фактором. В группе риска окажутся люди с неустойчивым артериальным давлением, у них возможно возникновение головных и сердечных болей, не исключены скачки собственного артериального давления», — добавляется на сайте.
Специалисты рекомендуют в такой день внимательно отнестись к своему здоровью, и при необходимости принять лекарства, назначенные лечащим врачом. Больше гулять на свежем воздухе и по возможности снизить физические нагрузки.
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