На следующей неделе в Московском регионе сойдет снег и начнутся ливни

К следующей пятнице в Москве Подмосковье станет тепло, как в мае, в регионе прольются ливни, а снег в городской черте почти полностью растает, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного дождевыми тучами при температурном фоне на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ночью будет плюс 2 — плюс 4 градуса, днем — плюс 6-8 градусов.

«Во вторник весна немного «споткнется» — пройдет холодный фронт, отметившись скоротечными ливневыми осадками в смешанной фазе (дождь, возможен мокрый снег) и порывистым ветром. Минимальная температура плюс 1-3 градуса, максимальная — плюс 4-6 градусов», — отмечается на сайте.

В среду по периферии антициклона почти «на сухую» скользнет теплая фронтальная система, открывая путь вторжению черноморского воздуха. Под утро заморозки до 0 — минус 2 градусов, в середине дня от плюс 5 до плюс 7 градусов.

В четверг на фоне солнечной погоды москвичи ощутят на себе мощное наступление настоящей весны. Температура на 5-6 градусов превысит многолетние показатели. Дневная температура составит 11-16 градусов выше нуля.

«Большую часть пятницы, в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет. Воздух успеет прогреться до плюс 12-17 градусов», — добавляется в сообщении.