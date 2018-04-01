Ещё
На следующей неделе в Московском регионе сойдет снег и начнутся ливни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На следующей неделе в Московском регионе сойдет снег и начнутся ливни 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
К следующей пятнице в Москве и Подмосковье станет тепло, как в мае, в регионе прольются ливни, а снег в городской черте почти полностью растает, сообщается на сайте «Метеовести».
В понедельник синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного дождевыми тучами при температурном фоне на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ночью будет плюс 2 — плюс 4 градуса, днем — плюс 6-8 градусов.
«Во вторник весна немного «споткнется» — пройдет холодный фронт, отметившись скоротечными ливневыми осадками в смешанной фазе (дождь, возможен мокрый снег) и порывистым ветром. Минимальная температура плюс 1-3 градуса, максимальная — плюс 4-6 градусов», — отмечается на сайте.
В среду по периферии антициклона почти «на сухую» скользнет теплая фронтальная система, открывая путь вторжению черноморского воздуха. Под утро заморозки до 0 — минус 2 градусов, в середине дня от плюс 5 до плюс 7 градусов.
В четверг на фоне солнечной погоды москвичи ощутят на себе мощное наступление настоящей весны. Температура на 5-6 градусов превысит многолетние показатели. Дневная температура составит 11-16 градусов выше нуля.
«Большую часть пятницы, в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет. Воздух успеет прогреться до плюс 12-17 градусов», — добавляется в сообщении.
РИАМО: последние новости
Дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе Гала‑концерт солистов Зимнего фестиваля искусств пройдет в Москве в воскресенье Народная артистка России Наталья Попович скончалась на 74‑м году жизни
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США307
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1047
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»311
Германия признала провал Tornado380
Тулееву предрекли продолжение карьеры198
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение