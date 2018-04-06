Дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу

Облачная погода с дождем ожидается в Москве и в Подмосковье в пятницу, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в столице и области будет определять теплый атмосферный фронт циклона, центр которого движется на север Карелии . Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В дневные часы воздух в Москве прогреется до 12-14 градусов, по области — до 10-15 градусов тепла», — говорится в сообщении.

Также ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе станет еще теплее, увеличится вероятность осадков, атмосферное давление будет падать и приблизится к нормальному значению.

«Колебания метеоэлементов нельзя назвать существенными и большинство жителей региона не ощутят негативного влияния погоды на свое самочувствие. А вот для метеочувствительных людей, особенно страдающих длительными хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, синдромом хронической усталости, даже незначительные изменения метеопараметров могут стать причиной недомогания и появления симптомов обострения основного заболевания. Недомогание могут испытывать и люди с патологиями сердца и сосудов», — предупреждают специалисты.